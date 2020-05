Mündliche Abi-Prüfungen annulliert

Bukarest (ADZ) - Abiturienten werden im laufenden Jahr wegen der Corona-Epidemie keine mündlichen Prüfungen in den Unterrichtsfächern Rumänisch, Fremdsprache oder, fallweise, in einer Sprache der ethnischen Minderheiten ablegen. Das beschloss die Regierung auf ihrer Sitzung von Donnerstag. Statt der entfallenen mündlichen Abitur-Prüfungen sollen die gymnasiale Durchschnittsnote oder „spezifische Zeugnisse“ anerkannt werden. Per Eilverordnung führte das liberale Minderheitskabinett zudem den Gratistransport für Schülerinnen und Schüler ein, die fortan sowohl den öffentlichen Nahverkehr als auch die Bahn kostenfrei nutzen können.