Munizipien machen Druck wegen Regionalisierung

Bukarest (ADZ) – Der Verband der Munizipien des Landes (AMR) hat am Montag einen ersten Schritt in Richtung der schon seit Jahren von vielen Kommunalpolitikern geforderten Regionalisierung unternommen: Konkret forderte der unter Leitung des Klausenburger Bürgermeisters Emil Boc (PNL) stehende Verband sowohl Legislative als auch Exekutive auf, einen Gesetzentwurf zu verabschieden, der anrainenden Landeskreisen den freiwilligen Zusammenschluss auf Verwaltungsebene ermöglicht. Man könne nicht warten, bis die erhoffte Territorialverwaltungsreform endlich durchgezogen werde – um Investitionen heranzuziehen, EU-Mittel abzurufen oder den Kommunen verschiedene Erleichterungen sichern zu können, seien Metropolitan-Regionen unabdingbar - eine verwaltungsmäßige, auf freiwilliger Basis erfolgende Zusammenlegung anrainender Territorialeinheiten wäre in diesem Sinn der richtige Schritt, so Boc.



Regierungschef Florin Cîțu (PNL), der der AMR-Sitzung von Montag beigewohnt hatte, sagte in einer ersten Reaktion, persönlich keine Einwände gegen derlei Zusammenschlüsse zu haben, solange sie „aus freien Stücken erfolgen“ und auf die Entwicklung der Region abzielen.