Mutmaßliche Seemine bei Costinești explodiert

Costinești (ADZ) - Die rumänischen Seestreitkräfte haben am Montag zusammen mit Hubschraubern und einem Patrouille-Flugzeug der USA mehrere Einsätze an der Schwarzmeerküste durchgeführt, nachdem am Montagmorgen eine mutmaßliche Seemine im Bereich des Hotels Forum im Badeort Costinești explodiert ist, wie der Katastrophenschutz ISU Dobrudscha mitteilte. Infolge der zwischen Konstanza und Mangalia durchgeführten Einsätze wurden keine weiteren Seeminen mehr gefunden, so die Seestreitkräfte auf Facebook.