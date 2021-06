Nach 31 Jahren: noch keine Schuldigen für die „Mineriade“

Bukarest (ADZ) - Bukarest hat am Wochenende den Opfern der „Mineriade“ vom 13.-15. Juni 1990 gedacht, als Bergarbeiter mit Unterstützung der Sicherheitskräfte die Proteste gegen das als neu-kommunistisch betrachtete Iliescu-Regime mit unmenschlicher Brutalität niedergeschlagen haben, wobei drei Personen getötet, knapp 1400 Personen verletzt und Parteisitze sowie Privathäuser von Iliescu-Gegnern verwüstet wurden.



Schuld an der jahrzehntelangen Verschleppung des Verfahrens seien die involvierten Justizbeamten und deren „gewollte Prozedurmängel“, da eine Aufklärung der Akte „nicht gewünscht wurde“, erklärte der Präsident des Unterhauses Ludovic Orban am Sonntag und deutete darauf hin, dass auch Justizbeamte zur Verantwortung gezogen werden können.



Die Justiz sei den Rumänen eine Antwort schuldig, teilte auch Regierungschef Florin Cîțu (PNL) mit, um die „offenen Wunden“ im „kollektiven Gedächtnis“ zu heilen.