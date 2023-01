Nach ANI-Vorwürfen: Chef der Wahlbehörde angezählt

Bukarest (ADZ) - Der noch vom vorbestraften früheren PSD-Chef Liviu Dragnea ins Amt gehievte Leiter der ständigen Wahlbehörde AEP, Constantin Mitulețu-Buică, ist nach den jüngsten Vorwürfen der Integritätsbehörde ANI angezählt: Die PNL bestand am Dienstag ausdrücklich auf Mitulețu-Buicăs Rücktritt oder dem Entzug seines politischen Rückhalts durch die PSD. So stellte PNL-Sprecher Ionuț Stroe gegenüber den Medien klar, dass „das Problem entweder durch Herrn Buicăs Schritt zurück oder durch die PSD gelöst“ werden könne, die ihm das Vertrauen entziehen müsse, zumal Mitulețu-Buică seine „Vetternwirtschaft höchstpersönlich in einem TV-Gespräch eingeräumt“ habe.



Auch in der PSD sprechen sich erste Stimmen für den umgehenden Abgang des AEP-Chefs aus: Seine Partei habe Maßnahmen zu ergreifen, da Behördenchefs nun einmal eine blütenweiße Weste aufzuweisen hätten, sagte der PSD-Abgeordnete Gabriel Zetea.

Die Integritätsbehörde ANI hatte Mitulețu-Buică letzte Tage Vetternwirtschaft bzw. Interessenkonflikt vorgeworfen – er soll seine Schwägerin bei der AEP eingestellt und mit einem Leitungsamt betraut haben, weswegen die ANI auch die Generalstaatsanwaltschaft einschaltete.