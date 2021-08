Nach Bauunfall: USR-PLUS-Stadträte erstatten Anzeige

Bukarest (ADZ) – Fünf USR-PLUS-Stadträte haben nach dem schweren Unfall von letzter Woche auf einer hauptstädtischen Baustelle, bei dem zwei Gastarbeiter ums Leben kamen und weitere vier Bauarbeiter verletzt wurden, bei der Staatsanwaltschaft des 3. Bukarester Bezirks Strafanzeige erstattet und den amtierenden Bezirksbürgermeister Robert Negoiță (Ex-PSD) zum umgehenden Rücktritt aufgefordert: Er habe diese Tragödie „moralisch zu verantworten“, so die Stadträte, nachdem sich herausstellte, dass eine Firma der Bezirksverwaltung die Bauarbeiten ohne jegliche Genehmigung gestartet hatte. Was genau vor Ort hochgezogen werden sollte, bleibt unklar, da Negoiță bis dato sämtliche Erklärungen verweigerte. Presseberichten zufolge scheint der Kommunalpolitiker vor Ort Biergärten geplant zu haben.



Auch die liberalen Stadträte forderten den Bezirksbürgermeister am Wochenende auf, über den Zeitraum der Ermittlungen in der Causa „sein Amt ruhen“ zu lassen. Man habe Negoiță sowohl zu Erklärungen als auch zum zeitweiligen „Schritt zurück“ aufgefordert, doch habe dieser bislang „ausweichend“ reagiert, sagte der Chef des PNL-Bezirksverbandes, Antonel Tănase, der Presse.