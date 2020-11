Nach Brand: Ciolacu fordert Rücktritt des Premiers

Bukarest (ADZ) – Nach der Brandkatastrophe vom Wochenende auf der Intensivtherapie der Corona-Klinik Piatra Neamț hat PSD-Chef Marcel Ciolacu am Montag den umgehenden Rücktritt von Regierungschef Ludovic Orban sowie Gesundheitsminister Nelu Tătaru (beide PNL) gefordert. Die Tragödie von Samstag sei „Ausdruck des landesweit gescheiterten Corona-Krisenmanagements“ der liberalen Minderheitsregierung, die sich auch Tage nach dem Großbrand weigere, Verantwortungssinn an den Tag zu legen und Konsequenzen zu ziehen, sagte Ciolacu am Montag in einer bei Facebook hochgeladenen Ansprache. Den regierenden Liberalen warf der PSD-Chef zudem vor, zurzeit emsig bemüht zu sein, „den Schwarzen Peter den Kommunalbehörden“ zuzuschieben.



In Piatra Neamț kündigte der Manager des Unglücks-Hospitals, Lucian Micu, derweil seinen Rücktritt an. Er habe den Schritt zurück „aus Respekt gegenüber Hinterbliebenen und Überlebenden“ der Brandkatastrophe gewählt, teilte der Kreiskrankenhausleiter bei Facebook mit. Micu war erst vor wenigen Wochen zum Manager des Klinikums Piatra Neamț ernannt worden – bereits der achte Chef innerhalb der letzten zwölf Monate.