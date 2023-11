Nach Ciolacu-Intervention: Bankgebühren steigen nicht

Bukarest (ADZ) – Die von einigen Banken bereits vorbereiteten Gebührenerhöhungen ab dem 1. Januar werden sowohl für Privat- als auch für Rechtspersonen nicht eintreffen, erklärte Premier Marcel Ciolacu (PSD) am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung nach den Gesprächen mit den Vertretern des Exekutivausschusses des Rumänischen Bankenverbands, den Vertretern der wichtigsten in Rumänien tätigen Banken und Vertretern der Rumänischen Nationalbank. Man müsse jedoch „die Steuerhinterziehung bekämpfen, Haushaltskosten senken und die Leistungsfähigkeit des Verwaltungsapparats steigern” um eine nachhaltige Wirtschaft zu gewährleisten, fügte Ciolacu hinzu und unterstrich vor allem nach den heftigen Kritiken der PNL-Koalitionspartner, dass Rumänien eigentlich „kein wirtschaftliches Problem” habe.



Nun sei ein Beratungsausschuss der Regierung mit den Banken und der Nationalbank eingerichtet worden, um derartige Situationen „per Dialog” zu klären, so Ciolacu.