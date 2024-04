Nach iranischem Luftangriff: Rumänien „voll solidarisch“ mit Israel

Jerusalem/Teheran/Bukarest (ADZ/dpa) -Der Iran hat am Wochenende erstmals Israel direkt angegriffen – nach Angaben von Armeesprecher Daniel Hahari wurden in der Nacht auf Sonntag mehr als 300 Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert, 99 Prozent davon seien abgeschossen worden. Zeitgleich gab es auch Angriffe der libanesischen Hisbollah-Miliz und der jemenitischen Houthi-Rebellen auf Israel. Viele Geschosse wurden dabei auch von der US-Armee abgefangen, die u. a. im Irak präsent ist. Hagari bezeichnete den Angriff des Iran als „sehr schwerwiegend“ – der Einsatz ballistischer Raketen stelle eine klare Eskalation dar. In puncto Vergeltungsschlag Israels gab sich der Armeesprecher bedeckt – die Streitkräfte seien voll einsatzfähig, Maßnahmen würden diskutiert, sagte er. Der israelische TV-Sender Channel 12 berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, dass es eine „bedeutende Antwort“ auf den Angriff geben werde. Das iranische Mullah-Regime drohte derweil mit Vergeltung, sollte es zu einem israelischen Militärschlag kommen.



International wurde der iranische Angriff scharf verurteilt. UNO-Generalsekretär António Guterres äußerte seine Furcht vor einer katastrophalen Zuspitzung im Nahost-Konflikt. Auf Ersuchen Israels trat der UNO-Sicherheitsrat am Sonntag zu einer Sitzung zusammen. In Rumänien verurteilten Staatspräsident Klaus Johannis und Regierungschef Marcel Ciolacu (PSD) auf dem Kurznachrichtendienst X den iranischen Angriff „auf das Allerschärfste“ – Rumänien sei „in dieser schwierigen Zeit voll solidarisch mit dem israelischen Volk“ und der Iran aufgefordert, von „jeder weiteren Eskalation“ abzusehen, schrieb das Staatsoberhaupt. Premier Ciolacu hob zudem das Recht Israels auf Selbstverteidigung hervor.