Nadia Comăneci erhält „Stern Rumäniens“

Bukarest (ADZ) – Die ehemalige Spitzengymnastin Nadia Comăneci ist am Freitag zu ihrem 60. Geburtstag von Staatspräsident Klaus Johannis mit dem Orden „Stern Rumäniens“ im Rang eines Offiziers geehrt worden. Dieser wichtigste Orden Rumäniens wurde ihr für ihre „außerordentlichen Errungenschaften als Vertreterin Rumäniens sowie für ihr Engagement in der Bekanntmachung des Sports bei der jüngeren Generation“ verliehen. Comăneci hatte im Jahr 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal in ihrer Disziplin die weltweit erste glatte Zehn erhalten.