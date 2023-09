Nahende Wahlen: PSD und PNL überlegen „demokratischen Block“

Bukarest (ADZ) - Angesichts des nahenden Superwahljahres 2024 verhandeln PSD und PNL diese Tage über ein potenzielles, auf „Demokratischer Block“ getauftes Wahlbündnis. Das berichtete die Tageszeitung „Libertatea“ in ihrer Dienstagausgabe unter Berufung auf Spitzenpolitiker der beiden Koalitionsparteien. Wahlkampfrhetorisch soll der neue „demokratische Block“ zwar vornehmlich dazu dienen, den Aufwind extremistischer und ultranationalistischer Parteien, allen voran der in vielen Umfragen bereits an zweiter Stelle liegenden AUR soweit wie möglich zu dämpfen, doch hoffen PSD und PNL natürlich auch, sich damit den Wahlsieg bei allen vier anstehenden Wahlen zu sichern.

Von den Medien darauf angesprochen, bestätigte Regierungs- und PSD-Chef Marcel Ciolacu am Dienstag die Verhandlungen, bezeichnete sie jedoch als „völlig normal“. Verhandelt wird zurzeit laut „Libertatea“ in engstem Kreis - seitens der PSD Parteichef Ciolacu, sein Vize Sorin Grindeanu sowie Generalsekretär Paul Stănescu, während die PNL ausschließlich von Parteichef Nicolae Ciucă und Generalsekretär Lucian Bode vertreten wird. Ins Auge gefasst würden dabei „sowohl ein gemeinsamer Präsidentschaftskandidat als auch eine gemeinsame Regierung nach der Allgemeinwahl 2024“ sowie „gemeinsame Listen“ für die Europa- und eventuell auch die Kommunalwahl. Zudem soll die von der PNL erhoffte Wahlzusammenlegung erörtert werden, wie liberale Spitzenpolitiker dem Blatt eröffneten. Die Verhandlungen hätten eindeutig grünes Licht seitens des Staatspräsidenten, da PNL-Chef Ciucă „nichts ohne Klaus Johannis’ Segen“ unternehme, fügten die ungenannt gebliebenen PNL-Politiker hinzu.

Ein Entschluss der Koalitionspartner in puncto des anvisierten Wahlbündnisses soll bis Ende Oktober gefasst werden.