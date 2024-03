NATO-Verband demnächst auf Brigadestärke

Bukarest (ADZ) – Die sogenannte NATO-Battlegroup unter französischem Kommando, die im Moment auf dem Stützpunkt bei Großschenk/Cincu im Kreis Kronstadt/Brașov stationiert ist, soll ab Frühling 2025 auf die Stärke einer Brigade aufgestockt werden. Wie der französische General Loďc Girard, der stellvertretende Befehlshaber des Multinationalen NATO-Divisionskommandos Süd-Ost in Rumänien ausführte, sollen höchstwahrscheinlich im Mai 2025, anlässlich der Militärübung Dacian Spring, weitere rund 3000 vor allem französische Soldaten in Rumänien eintreffen und dann hier bleiben. Die Truppenstärke der gleich nach der russischen Invasion in der Ukraine gegründeten Kampfgruppe würde so auf 4000 Soldaten steigen.



Laut General Girard soll zusätzlich auch entsprechend mehr Kriegsgerät nach Rumänien verlegt werden. Dazu gehören 37 Leclerc-Kampfpanzer und Caesar-Haubitzen. Im Moment kann die NATO-Battlegroup auf 13 Leclercs sowie mehrere Hundert Panzerwagen und Raketenwerfer zurückgreifen.



Eine abschließende Entscheidung zur Aufstockung der Verbände soll allerdings erst im Juli beim diesjährigen NATO-Gipfel in Washington fallen.