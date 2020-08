Negoiță an SARS-CoV-2 erkrankt

Bukarest (ADZ) - Robert Negoiță, amtierender Bürgermeister des 3. Stadtbezirks (ehemals PSD), der im Rennen um das Rathaus in einer Wahlallianz für Pro România antritt, ist als erster Bürgermeisterkandidat der Lokalwahlen an SARS-CoV-2 erkrankt. Nach Krankheitssymptomen sei er am Mittwoch positiv auf das neuartige Virus getestet worden, teilte er auf seiner Facebookseite mit. Negoiță hatte sich in letzter Zeit bei öffentlichen Wahlkampfauftritten wiederholt ohne Maske und unter Missachtung des Mindestabstands von zwei Metern zu anderen Personen gezeigt.