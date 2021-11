Nelu Iordache zu sechs Jahren Haft verurteilt

Bukarest (ADZ) – Der umstrittene Unternehmer Nelu Iordache ist am Dienstag in der Causa „Transalpina“ vom Berufungsgericht Bukarest rechtskräftig wegen Beihilfe zu Amtsmissbrauch zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. In der Causa wurden zudem auch mehrere Ex-Chefs der Straßenbaugesellschaft CNADNR Craiova zu Bewährungsstrafen verurteilt. Iordache, der erstinstanzlich einen Freispruch erzielt hatte, ist damit doppelt vorbestraft – zurzeit sitzt er nämlich wegen Fördermittelbetrugs eine 11-jährige Haftstrafe ab.