Netto-Durchschnittsgehalt 2023 stark gestiegen

Bukarest (ADZ) – Das Netto-Durchschnittsgehalt des Jahres 2023 ist um 20 Prozent gestiegen – um das Doppelte der Inflationrate von 10,4 Prozent, so eine Analyse von Economedia.ro auf Basis der am Montag für Dezember 2023 publizierten Daten des Nationalen Statistikinstituts (INS). Es handele sich um eine „reale Steigerung der Gehälter von fast 10 Prozent“ für die Angestellten – um die stärkste in den letzten 10 Jahren. Ursache sei die zweimalige Erhöhung des Netto-Mindestgehalts im Jahr 2023, um insgesamt 36 Prozent, betreffend 1,8 Millionen Angestellte, sowie die Einführung einer Steuerfreiheit von 200 Lei des Mindesteinkommens, was die Statistik der Gehälter „hochgezogen“ habe.

Adrian Codîrlașu, Vizepräsident der CFA Society Romania, einer NGO der wichtigsten Investmentexperten, erwartet auch für 2024 eine zweistellige Erhöhung, so Economedia.ro. Die Regierung hat bereits für 1. Juli eine erneute Anhebung des Mindesgehalts auf 3700 Lei in Aussicht gestellt.