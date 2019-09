Neue Ämterverteilung in der Abgeordnetenkammer

Bukarest (ADZ) - Nach der Sitzung des Ständigen Büros der Abgeordnetenkammer am Montag sind Änderungen in der Besetzung der Führungsämter vorgenommen worden: Der PSD-Vizepräsident Eugen Nicolicea hat sein Amt aufgegeben, das von Vlad Duruș (USR) übernommen worden ist. So haben die Sozialdemokraten nunmehr nur noch zwei Vizepräsidenten, und zwar weiterhin Carmen Mihăilescu und Florin Iordache. PNL-Vize ist Marilen Pirtea. Der Abgeordnete Daniel Constantin wird Sekretär des Ständigen Büros anstelle von Silviu Dehelean (USR). Der PNL-Abgeordnete Laurențiu Loreanu übernimmt das Amt des Quästors.



Bei der Sitzung am Montag hat Regierungschefin Viorica Dăncilă im Zusammenhang mit einem eventuellen Misstrauensantrag die Unterstützung der Abgeordnetenkammer für ihre Minderheitenregierung erbeten, was in der Fraktion der Minderheiten (außer UDMR) nur mäßig Anklang gefunden hat – der Fraktionsvorsitzende Varujan Pambuccian geht davon aus, dass innerhalb der Fraktion zur Hälfte für die Regierung und zur Hälfte gegen sie gestimmt wird. ALDE-Mitglieder, die mit der Entscheidung der eigenen Partei, aus der Regierung auszutreten, unzufrieden sind, lud Dăncilă ein, der PSD beizutreten.