Neue Anklagen gegen Gebrüder Tate

Bukarest (ADZ) - Die Polizei hat den US-britischen Influencer Andrew Tate (37) und seinen Bruder Tristan (35) am Montag vorübergehend festgenommen – diesmal nicht etwa aufgrund einer neuen Anklage hierzulande, sondern zur Vollstreckung eines von Großbritannien erstellten europäischen Haftbefehls. Beide Männer kamen am Dienstag frei. Das Gericht erkannte den britischen Haftbefehl zwar an, schob jedoch die Überstellung der Brüder auf, bis in ihrem in Rumänien anhängigen Strafprozess ein rechtskräftiges Urteil ergeht. Sollten sie in Rumänien zu einer Haftstrafe verurteilt werden, würden sie nach deren Verbüßung überstellt, so das Gericht. Andrew und Tristan Tate lehnten es ihrerseits ab, zurück nach Großbritannien zu gehen. Sie seien in Rumänien zuhause und wollen hier ihren Ruf wiederherstellen, hieß es von ihnen. Den beiden werden hier die Bildung einer kriminelle Vereinigung sowie Menschenhandel und Vergewaltigung vorgeworfen. Andrew Tate war als Influencer mehrmals mit frauenverachtenden Aussagen aufgefallen.