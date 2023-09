Bukarest (ADZ) – Am Montag hat die neue Blutspendekampagne des Finanzministeriums „Rumänien hat Rocker-Blut, jetzt auch Investor-Blut“ begonnen, die von der Radiosendung Morning Glory (Rock FM) mit dem Beistand des Zentrums für Bluttransfusionen Bukarest zu FIDELIS-Staatstitel organisiert wird und Blutspendern bessere Konditionen bei Bankanlagen bietet. Über die letzte Kampagne haben über 2300 Blutspender-Investoren dieses Jahr bereits 6900 Leben gerettet und über fünf Milliarden Lei investiert, erklärte Finanzminister Marcel Boloș (PNL) am Sonntagabend auf Facebook. Für Blutspender ist die Mindestinvestition in FIDELIS-Staatstitel um das Zehnfache (500 Lei) gesenkt worden, wobei der erhöhte Zinssatz von 7,25% ein „Zeichen der Anerkennung“ für jene sei, „die sich entscheiden, Leben zu schenken“, erklärte der Ressortminister.



Die Kampagne verläuft noch bis zum 8. Oktober und richtet sich an Personen, die seit dem 1. Januar Blut gespendet haben.