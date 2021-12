Neue Einreisemaßnahmen treten ab Freitag in Kraft

Bukarest (ADZ) – Die in der Regierungssitzung vom Sonntag beschlossenen Einreiseregeln sollen am Freitag um Mitternacht in Kraft treten und bis zum 8. Januar 2022 gelten. Die Maßnahmen wurden infolge zweier bestätigter Omikron-Fälle ergriffen, die mit dem Sonderflug aus Südafrika eingereist sind. Wahrscheinlich sei auch der dritte auf Covid-19 positiv getestete Passagier dieses Flugs mit der Omikron-Variante infiziert, heißt es seitens des Gesundheitsministeriums.



Das Nationale Komitee für Notfallsituationen (CNSU) hat inzwischen eine lange Liste mit Ausnahmen für einreisende Ungeimpfte vorgeschlagen, deren Genehmigung durch die Regierung noch aussteht. Von der Quarantänepflicht befreit werden sollen: Kinder unter 12 Jahren; Kinder zwischen 12 und 16 Jahren mit negativem PCR-Test; Ungeimpfte mit negativem PCR-Test, die maximal drei Tage in Rumänien bleiben; Durchreisende, Pendler aus Ungarn und Bulgarien, Schüler und Studenten mit Wohnsitz in Rumänien, Mitglieder sportlicher Delegationen und Künstlergruppen, Warentransporteure sowie in Rumänien akkreditierte Diplomaten, die aus Ländern der roten Liste einreisen und einen negativen PCR-Test vorweisen.