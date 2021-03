Neue Einschränkungen in Bukarest

Am Sonntag mussten die Bukarester Ordnungshüter fast Doppelschicht schieben, um die Einhaltung der ab Sonntagnacht geltenden neuen Pandemieeinschränkungsmaßnahmen zu gewährleisten, so die Pressemitteilung des Innenministeriums. In Parks und Freizeitanlagen, Gaststätten und im Straßenverkehr wurden insgesamt 378 Geldstrafen im Wert von 367.050 Lei an Privatpersonen wie auch an Unternehmen verhängt. Foto: Agerpres