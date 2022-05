Neue Ermittlungen gegen Bürgermeister Piedone

Bukarest (ADZ) – Der amtierende Bürgermeister des 5. Hauptstadtbezirks, Cristian Popescu „Piedone“ (außerparlamentarische Humanistische Partei/PUSL), steht im Visier der Antikorruptionsbehörde DNA. Der umstrittene Kommunalpolitiker, der diese Tage sein rechtskräftiges Urteil in der Causa der „Colectiv“-Brandkatastrophe erwartet, wurde am Wochenende von Polizisten am Flughafen Otopeni in Gewahrsam genommen und mit einem Vorführbefehl zum DNA-Sitz zu einer ersten Vernehmung gebracht. Nach Angaben der Korruptionsjäger steht Piedone im Verdacht des Amtsmissbrauchs zwecks Vorteilsannahme – er soll einer nicht zugelassenen Firma unrechtmäßig ermöglicht haben, die Müllabfuhrgebühren vor Ort zu kassieren, obwohl einzig ein städtisches Unternehmen des 5. Bezirks dazu befugt ist.



Ebenfalls zur Vernehmung vorgeladen wurde auch sein Amtsvorgänger Daniel Florea (PSD), dem Piedone anschließend vorwarf, ihn bei der DNA verpfiffen zu haben. In der Hoffnung, ihm zu schaden, habe Florea sich jedoch de facto „selbst angezeigt“ – er persönlich habe nämlich lediglich „zurechtgebogen“, was sein Amtsvorgänger alles falsch gemacht habe, so der Bezirksbürgermeister.