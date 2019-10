Neue EU-Kommission wohl erst am 1. Dezember

Bukarest (ADZ) - Der Präsident des Europäischen Parlaments (EP), David Sassoli, kommentierte während eines Treffens in Cernobbio, Norditalien, am Samstag den Bildungsprozess der neuen EU-Kommission. „Gegenwärtig müssen drei weitere Kommissare von Rumänien, Ungarn und Frankreich benannt werden, und wir werden mit der Analyse ihrer Kandidaturen im Parlament beginnen“, zitieren ihn italienische Presseagenturen. Er fügte dem hinzu, dass es der künftigen Europäischen Kommission wahrscheinlich unmöglich sein wird, ihre Aufgaben am 1. November zu übernehmen.



Drei Kandidaten wurden im Rahmen des Bewertungsverfahrens von den europäischen Gesetzgebungsausschüssen abgelehnt. Die rumänischen und ungarischen Kandidaten Rovana Plumb und László Trócsányi wurden vom Rechtsausschuss des EU-Parlaments (JURI) wegen des Verdachts auf mögliche Interessenkonflikte abgelehnt. Die französische Kandidatin Sylvie Goulard wurde nach ihrer zweiten Anhörung wegen Zweifel an ihrer Integrität abgelehnt.