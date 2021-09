Neue Liste der epidemiologischen Risikoländer

Bukarest (ADZ) – In der am Donnerstag vom Nationalen Komitee für Notfallsituationen aktualisierten Liste der epidemiologischen Risikoländer, die ab dem 12. September gilt, wurden aktuell unter anderem Bulgarien, Litauen, Slowenien und Norwegen auf die rote Liste der Risikoländer für Covid-19 gesetzt. Von der roten in die gelbe Liste herabgestuft wurde z. B. Portugal. Von der grünen Liste in die gelbe hochgestuft wurden u.a. Deutschland und Kroatien. Die vollständige Liste ist auf der Webseite des Außenministeriums einzusehen.