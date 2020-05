Neue Militärverordnung in Kraft

Bukarest (ADZ) - Am Montag verkündete Innenminister Marcel Vela die noch am selben Tag in Kraft getretene Militärverordnung Nr. 11. Mit dieser wurde die Quarantäne der Stadt Țăndărei aufgehoben und die Suspendierung der Flüge von und nach Spanien bis zum 14. Mai verlängert. Rumänische Piloten, Fernfahrer und Navigationspersonal für den Schiffsverkehr wurden von der Pflicht zur häuslichen Isolation befreit, egal mit welchem Transportmittel sie ins Land zurückkehren, sofern sie bei Grenzübertritt symptomfrei sind.