Neue Regeln für den Schulbeginn

Bukarest (ADZ) – Am Mittwoch haben Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă (USR-PLUS) und Bildungsminister Sorin Cîmpeanu (PNL) in einer gemeinsamen Pressekonferenz die neuen Regeln und Maßnahmen für den anstehenden Schulbeginn vorgestellt. Unter Einhaltung der Maskenpflicht in Innenräumen, Lüftung und Distanzierung werden alle Bildungseinheiten bis zu einer Inzidenzrate von 6 pro Tausend Einwohnern in der jeweiligen Stadt Präsenzunterricht betreiben, darüber gilt für alle Onlineunterricht. Universitäten dürfen ihre eigenen Regeln formulieren. Bei einem Covid-19-Fall in der Klasse gehen alle Schüler bis zur 6. Klasse auf zweiwöchigen Onlineunterricht über, wobei ab Tag 8 bei negativem Antigen-Test die Rückkehr in die Bänke gestattet wird. In den Klassen 7 bis 12 gilt dies nur für ungeimpfte Schüler. Für Impfwillige wird es in Schulen oder in deren Nähe Impfzentren geben. Im Falle von Infektionsherden entscheiden die lokalen Gesundheitsbehörden über die Schließung der betroffenen Schule.