Neue Verfassungsrichterin ernannt

Bukarest (ADZ) – Präsident Klaus Johannis hat seine Beraterin Mihaela Ciochină zur Verfassungsrichterin ernannt. Die 55-jährige Juristin, die im Präsidialamt das Referat für Verfassungsrecht leitete, soll ihr Mandat am 11. Juni übernehmen. Ciochină hat Jura an der Universität Bukarest studiert und bringt eine langjährige Erfahrung in wichtigen Positionen im Rechtsetzungsverfahren mit. In diesem Jahr treten mit Bogdan Licu und Iuliana Scântei zwei weitere neue Verfassungsrichter ihre Ämter für einen Zeitraum von jeweils neun Jahren an.