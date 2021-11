Neue Vorschläge für Präsenzunterricht

Bukarest (ADZ) – Interim-Bildungsminister Sorin Cîmpeanu (PNL) hat am Montag einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in Schulen, in denen weniger als 60 Prozent des Personals geimpft ist, unterbreitet. Falls das Gesundheitsministerium und das Gesundheitsamt DSP dem Vorschlag zustimmen, sollten in Ortschaften mit einer Covid-19-Inzidenz unter drei die Schüler wieder in die Bänke zurückkehren können. Der Vorschlag sei insbesondere an Schulen in kleineren Ortschaften gerichtet, so Cîmpeanu.