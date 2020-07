Neuer Erzbischof des Erzbistums Suceava erwählt

Bukarest (ADZ) - Die heilige Synode der rumänisch-orthodoxen Kirche hat am Dienstag, dem 21. Juli, Calinic Botoșăneanu, den gegenwärtigen Bischofsvikar des Erzbistums Jassy/Iași, zum neuen Erzbischof des Erzbistums Suceava und Radautz/Rădăuți erwählt. Nachdem Erzbischof Pimen Ende Mai verschied, hat sich auch sein Bischofsvikar Damaschin Dorneanul um das frei gebliebene Amt beworben. Der aus Jassy gebürtige Calinic Botoșăneanul besuchte 1985-1989 die Hochschule für Orthodoxe Theologie „Andrei Șaguna“ in Hermannstadt/Sibiu und trat 1991 sein Amt als Bischofsvikar des Erzbistums Jassy an.