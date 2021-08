Neuer Finanzminister Dan Vîlceanu in Amt und Würden

Bukarest (ADZ) – Das Exekutivbüro der PNL hat am Mittwoch den von Premierminister Florin Cîțu vorgeschlagenen Kandidaten für das Amt des Finanzministers mit breiter Mehrheit bestätigt: 47 Mitglieder des Leitungsgremiums stimmten für Dan Vîlceanu als künftigen Ressortchef, nur ein einziger, nämlich Noch-Parteichef Ludovic Orban, stimmte dagegen. Vîlceanu, ein ehemaliger PSD-Politiker, der 2011 zu den inzwischen mit der PNL fusionierten Liberaldemokraten (PDL) übergelaufen war, gilt als enger Vertrauter des Regierungschefs; aktuell leitet er dessen internen Wahlkampf. Der 42-Jährige bedankte sich in einer ersten Reaktion beim Premierminister für dessen Unterstützung und das in ihn gesetzte Vertrauen, „welches verpflichtet“.



Vîlceanus Bestätigung durch das Leitungsgremium erfolgte nach einem Muskelspiel der Anhänger von Regierungschef Cîțu im Rennen um den Parteivorsitz: Da diese im PNL-Exekutivbüro inzwischen in der Mehrheit sind, beriefen sie die Sitzung über Nacht selbst ein – angeblich, weil sich Orban geweigert haben soll, diese anzusetzen, was letzterer indes dementiert. Üblicherweise wird die Sitzung des Leitungsgremiums vom Parteichef einberufen, doch sagte Orban am Mittwoch, dass sie nichtsdestotrotz satzungskonform gewesen sei, da die PNL-Satzung diese Möglichkeit vorsehe. Der Noch-PNL-Chef stellte allerdings auch klar, dass „die Verantwortung für diese Nominierung einzig dem Premier obliegt“. Er selbst habe wegen „seriöser Vorbehalte“ dagegen gestimmt, die Personalie sei keineswegs gründlich geprüft worden, so Orban.



Staatspräsident Klaus Johannis gab dem Personalvorschlag des Regierungschefs wenig später statt und ernannte Vîlceanu zum Finanzminister; der neue Ressortchef legte noch am gleichen Abend den Amtseid ab.