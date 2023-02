Neuer Grenzübergang zur Moldau beschlossen

Bukarest (ADZ) - Am Mittwoch hat die Regierung die Einrichtung eines weiteren Grenzübergangs zur Republik Moldau in Bumbăta (Kreis Vaslui, Gemeinde Vetrișoaia) nach Leova (Rep. Moldau) beschlossen. Zwischen den Grenzorten soll eine schwimmende Brücke über den Pruth eingerichtet werden. Der Grenzpunkt Bumbăta wird dem rund 40 Kilometer entfernten Zollbüro Albița unterstehen. Der neue Übergang soll den Grenzverkehr zwischen den Ländern verflüssigen helfen und die Wartezeiten an anderen, überlasteten Grenzpunkten verkürzen.