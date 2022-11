Neuer Grenzübergangspunkt zur Ukraine eröffnet

Vicovu de Sus/Krasnoilsk (ADZ) - Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) und sein ukrainischer Amtskollege Denys Schmyhal haben am Donnerstag der Eröffnung des neuen Grenzübergangspunkts Vicovu de Sus – Krasnoilsk beigewohnt. Auf einer Pressekonferenz sagte der ukrainische Premier, dass der neue Grenzübergangspunkt einmal mehr das enge Verhältnis zwischen den beiden Ländern unter Beweis stelle; auch werde die Eröffnung weiterer sieben Grenzübergänge ins Auge gefasst, da der Winter nahe sei und die russischen Aggressoren „die kritische Infrastruktur“ seines Landes zerstören. Schmyhal dankte Rumänien und dessen Behörden ausdrücklich dafür, die Ukraine in ihrem Kampf um territoriale Integrität und Souveränität „aktiv“ zu unterstützen, sowie für die bisher gewährte Hilfe, „sowohl humanitäre als auch sonstige“. Ebenso dankbar sei man auch für Rumäniens Bereitschaft, sich am Wiederaufbau der Ukraine zu beteiligen, so Schmyhal, der die Behörden in Bukarest ersuchte, Russland als „Terrorstaat“ einzustufen.



Premier Ciucă hob hervor, dass Rumänien weiter alles unternehmen werde, um dem kriegsgebeutelten Nachbarland und dessen Bürgern zu helfen.