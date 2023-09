Neuer ISU-Einsatz wegen Leck an Flüssiggas-Tankstelle

Bukarest (ADZ) - Fünf Löschfahrzeuge des Katastrophenschutzes ISU Bukarest waren am Samstagabend bei einer Flüssiggas-Tankstelle im 3. Bezirk (Boulevard Energeticienilor) im Einsatz, bei der Undichtigkeiten an einem Sicherheitshahn festgestellt wurden, teilte ISU Bukarest mit. Es wurden ein Sicherheitsbereich mit einem Radius von 100 Meterm abgesteckt und 50 Personen, die dort an einem Handballspiel teilnahmen, evakuiert. Die betroffene GPL-Tankstelle wurde vor drei Tagen aufgrund unterschiedlicher Mängel geschlossen, teilte der Bukarester Präfekt Rareș Hopincă für den TV-Sender Digi24 mit.