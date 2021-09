Neuer USR-PLUS-Chef wird in einer Stichwahl bestimmt

Bukarest (ADZ) – Die Mitglieder der USR-PLUS werden ihren neuen Parteivorsitzenden, den ersten seit der Fusion der beiden Reformparteien, in einer Stichwahl bestimmen. Bei der Mitte September eingesetzten Urwahl des Parteichefs habe keiner der drei Anwärter auf das höchste Parteiamt – neben den beiden bisherigen Ko-Vorsitzenden Dan Barna und Dacian Cioloș auch der Kronstädter Senator Irineu Darău – die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen können, sodass ab Freitag und bis zum 30. September nun die Stichwahl steige – ebenfalls virtuell, teilte USR-PLUS-Sprecher Ionuț Moșteanu am Donnerstag mit. Im Rennen um den Parteivorsitz hat überraschend Dacian Cioloș die Nase vorn: Der frühere Premierminister und gegenwärtige Chef der liberalen Renew Europe-Fraktion im Europaparlament konnte im ersten Wahlgang 46 Prozent der abgegebenen Stimmen (insgesamt 15.111) auf sich vereinen, während Dan Barna auf 43,9 Prozent (14.404 Stimmen) und Irineu Darău auf 10 Prozent (3300 Stimmen) kamen. Insgesamt wurden 32.815 Stimmen abgegeben, womit 74,4 Prozent der Parteimitglieder abstimmten.



In einer ersten Reaktion sprach der als Favorit ins Rennen gezogene Ex-Vizepremierminister und Noch-Ko-Parteichef Dan Barna von einem „spannenden“ Wahlrennen, er danke allen Mitgliedern für die abgegebenen Stimmen und sei „optimistisch“ bezüglich der Stichwahl. Seinerseits erklärte sich Cioloș „überrascht“ vom vorläufigen Wahlergebnis, es sei ein für ihn „unerwartetes“, auch er danke allen Parteikollegen für ihre Stimmen und Mobilisierung.



Auf ihrem Anfang Oktober steigenden Parteitag wollen die USR-PLUS-Delegierten sodann zum einen den aus der Stichwahl hervorgegangenen Parteichef bestätigen und zum anderen eine neue Exekutivführung wählen.