Neues Rentengesetz wohl erst Ende 2022 im Parlament

Bukarest (ADZ) – Arbeitsministerin Raluca Turcan (PNL) hat am Donnerstag vor dem Hintergrund zunehmender, zumeist von der PSD genährter Kolportagen über eine bevorstehende Anhebung des Rentenalters auf 75 Jahre klargestellt, dass der von ihrem Ressort erarbeitete Entwurf einer Reform des Rentensystems keine Anhebung des Rentenalters vorsieht. Dafür soll indes Personen, die das Rentenalter erreicht haben, die Möglichkeit eingeräumt werden, auf Wunsch noch einige Jahre tätig bleiben zu können.



Die Arbeitsministerin hob hervor, dass die Politiker, allen voran jene der PSD, den „Rentnern jahrelang Illusionen verkauft haben“ und eine Reform des Rentensystems inzwischen unabdingbar ist – einerseits wegen des demografischen Alterungsprozesses im Land, andererseits wegen der Horror-Defizite der Renten- und Sozialversicherungskassen, die de facto Gefahr laufen, in wenigen Jahren zu kollabieren. Allerdings könnten Reformen nicht über Nacht durchgezogen werden, weswegen das neue Rentengesetz reiflich überlegt, erörtert und ausgefeilt gehöre – es werde daher aller Wahrscheinlichkeit nach dem Parlament „nicht vor Ende 2022“ zugeleitet, sagte Turcan in einem TV-Gespräch.