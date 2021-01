Neues Strafverfahren gegen Ex-PSD-Chef Liviu Dragnea

Bukarest (ADZ) – Den inhaftierten Ex-PSD-Chef Liviu Dragnea kommt sein US-Besuch im Jahr 2017 anlässlich der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump teuer zu stehen: Die Antikorruptionsbehörde DNA leitete am Donnerstag deswegen strafrechtliche Ermittlungen gegen Dragnea ein, dem Einflussnahme und Vorteilsannahme vorgeworfen werden. In der gleichen Causa ermitteln die Korruptionsjäger auch gegen Rumäniens Generalkonsul in Bonn, Gheorghe Dimitrescu – ein ehemaliger Berater des umstrittenen Ex-Justizministers Florin Iordache (PSD).



Wie die DNA in einer Presseerklärung mitteilte, soll Dragnea von Dimitrescu zwischen Januar und Mai 2017 unrechtmäßige Vorteile im Wert von insgesamt 380.000 Dollar angenommen haben. Mit einem Teil der Summe erstand er sodann vom Vizevorsitzenden des „Presidential Inaugural Committee“ für sich und Ex-Premier Grindeanu Einladungen zu Trumps Amtseinführungsfeierlichkeiten, mit dem restlichen Geld Lobby-Dienste für die PSD. Im Gegenzug versprach Dragnea, Dimitrescu per Einflussnahme auf die Regierung Grindeanu in das Amt des rumänischen Generalkonsuls in Bonn ernennen zu lassen – was im Sommer 2017 dann auch geschah.