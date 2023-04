Neun Kandidaten für ANRE-Topposten

Bukarest (ADZ) - Das Parlament hat am Dienstag die Neubesetzung der Leitung der Energieregulierungsbehörde ANRE in Angriff genommen, da die Amtszeit von vier Mitgliedern, einschließlich des Behördenchefs, am 23. April ausläuft. Insgesamt neun Kandidaten bewarben sich für die Posten des ANRE-Chefs, seines Stellvertreters sowie zweier Mitglieder des Regelungskomitees – sie alle wurden am Dienstag in den zuständigen Parlamentsausschüssen angehört.



Zu den Anwärtern gehören PSD-, PNL- und UDMR-Politiker, parteifreie Energieexperten sowie eine Journalistin. Favorit im Rennen um den Topjob bzw. das Amt des ANRE-Chefs ist der liberale Staatssekretär im Energieministerium George Niculescu – allerdings spitzt auch der bisherige ANRE-Vize Zoltan Nagy-Bene seitens des UDMR auf das Amt. Das Parlament will die neue ANRE-Leitung noch diese Tage ernennen, nachdem die Regierung im Oktober die Amtszeit der scheidenden Leitungsmitglieder per Eilerlass um sechs Monate verlängert hatte. Der Vorstoß der Regierung hatte als umstritten gegolten, da die ANRE eine unabhängige Institution ist, deren Leitung entsprechend von der Legislative und keineswegs von der Exekutive ernannt wird.