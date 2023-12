Noch 30 Rumänen aus Gaza heimgekehrt

Bukarest (ADZ) – Das Außenministerium (MAE) hat bekanntgegeben, dass am Mittwoch 30 aus dem Gazastreifen evakuierte rumänische Staatsbürger und ihre Familien mit einem Militärflugzeug in die Heimat zurückgekehrt sind. Gleichzeitig wurde auf Ersuchen der Behörden der Republik Moldau die Evakuierung von vier moldauischen Staatsbürgern unterstützt. Bisher wurden insgesamt 279 Rumänen über die Vertretung Rumäniens in Ramallah, Westufer, und die rumänische Botschaft in Kairo, Ägypten, aus dem Gazastreifen evakuiert.