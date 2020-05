Noch rund 6000 aktive Covid-19-Erkrankungen

Bukarest (ADZ) - Am Freitag wurden weitere 190 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt, die Gesamtzahl steigt damit auf 16.437. Es gab bisher 1056 Todesfälle unter Personen, die positiv auf den SARS-CoV-2-Virus getestet wurden, 9370 Patienten gelten als geheilt. Die Zahl der aktiven Covid-19-Erkrankungen liegt nun bei 6011, auf Intensivstationen sind 219 Patienten interniert. In Quarantäne befinden sich 14.441 Personen, in häuslicher Isolation 14.791, bisher wurden 294.601 Tests durchgeführt.



Die meisten bestätigten Infektionen gab es bisher im Kreis Suceava (3386), gefolgt von Bukarest (1591) und Neamț (824). Über 600 Erkrankungen wurden in den Kreisen Arad (691), Botoșani (646), Muresch (641) und Kronstadt/Brașov (604) festgestellt. In Klausenburg/Cluj gab es bisher 513 Infektionen, in Temesch 488, Hermannstadt/Sibiu 442, Caraș Severin 110 und Sathmar 56. Wie der Krisenstab am Freitag mitteilte sind im Ausland bisher 2887 rumänische Staatsbürger nachweislich an Covid-19 erkrankt.