Novak für Olympia-Sperre russischer Sportler

Bukarest (ADZ) - Sportminister Eduard Novak (UDMR) hat angekündigt, dass sich Rumänien der Initiative mehrerer Länder für eine Sperre der Athleten aus Russland und Belarus bei den Olympischen Spielen von Paris 2024 vor dem Hintergrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine anschließt.



Novaks Unterschrift auf der Initiative war zunächst unauffindbar, erst eine spätere Stellungnahme des Ministers – auch nach Aufforderung des Koalitionspartners PNL – schaffte mehr Klarheit. Es sei nicht der Augenblick, die Eröffnung einer Bahn für die Rückkehr russischer und weißrussischer Sportler zu den Olympischen Spielen in Erwägung zu ziehen, schrieb der Sportminister auf Facebook. Diese Entscheidung sei nach umfassender Prüfung und auch Rücksprache mit dem rumänischen Außenministerium getroffen worden. Die Position sei noch vor dem Treffen der Sportminister am 10. Februar mitgeteilt worden und Novak habe verlangt, dass Rumänien Teil des gemeinsamen Schreibens ist, das von den Unterstützern des Vorstoßes unterschrieben wird, eröffnete er.



Das Außenministerium hatte laut G4Media schon am 8. Februar empfohlen, die Olympia-Sperre mitzutragen.