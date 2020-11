Nummer 2 und 3 in der PSD positiv getestet

Bukarest (ADZ) – Die Nummer 2 in der PSD, Generalsekretär Paul Stănescu, ist positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Wie PSD-Chef Marcel Ciolacu am Mittwoch eröffnete, sei der Krankheitsverlauf bisher jedoch kein schwerer. Erst tags davor hatte die Partei bestätigt, dass auch der Chef des Landesrates, die Nummer 3 in der Partei, Vasile Dîncu, positiv getestet worden ist – nach PSD-Angaben soll er jedoch symptomfrei sein. Bei der nahenden Parlamentswahl wollen beide Politiker für einen Senatssitz antreten.