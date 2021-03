Nur 0,14 % der Geimpften mit Covid-19 infiziert

Bukarest (ADZ) – Von den bisher rund 700.000 mit beiden Dosen Geimpften hätten sich nur 1000 mit Covid-19 infiziert (0,14 Prozent), darunter ein einziger schwerer Fall, erklärte der Leiter der Impfkampagne Valeriu Gheorghiță am Sonntagabend auf Digi24. Für jeden solchen Fall wird das Virusgenom sequenziert, um zu erkennen, ob es sich um eine der Mutanten handelt, die die Wirksamkeit der Impfung beeinträchtigen. Studien zeigten, dass auch die Rate der symptomlos Infizierten nach Impfung stark zurückgeht, was die Gefahr der Weitergabe reduziert.



Bis Anfang April soll die Plattform zur Anmeldung für die Impfung umprogrammiert werden, sodass bei der Einschreibung in die Warteliste auch die ungefähre Wartedauer und das Vakzin mitgeteilt werden. Auch die bisher unzureichende Meldung von Nebenreaktionen soll verbessert werden: Jeder Geimpfte wird dann ein paar Tage später per SMS aufgefordert werden, ein entsprechendes Formular auf der Impfplattform auszufüllen. Formulare zur Meldung von Nebenreaktionen liegen auch in den Impfzentren aus. Des Weiteren soll im April die Kapazität in den Impfzentren um rund 50 Prozent erhöht und 350 neue Pfizer-Zentren eröffnet werden.