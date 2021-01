Nur 16 Kandidaten für die EuStA

Bukarest (ADZ) – Geringer Andrang unter den heimischen Ermittlern für den Posten eines europäischen Staatsanwalts: Nach Angaben des Justizministeriums nehmen nur 16 Anwärter am Auswahlverfahren der insgesamt 15 Ermittler und zuzüglichen fünf Aushilfsermittler teil, die Rumänien künftig im Rahmen der Europäischen Staatsanwaltschaft (EuStA/EPPO) unter Leitung von Chefanklägerin Laura Kövesi stellen will. Das Auswahlverfahren soll Ende Januar steigen. Die von Rumänien gestellten europäischen Staatsanwälte werden in puncto Strafverfahren, Ermittlungen und Anklageerhebung die gleichen Befugnisse wie die nationalen Ermittler haben.