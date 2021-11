Nur 22 Prozent der Landbevölkerung gegen Covid geimpft

Bukarest (ADZ) – Nach dem am Montag vom Nationalen Impfkomitee veröffentlichten landesweiten Impfstatus (Stand: 5. November) gegen Covid-19 liegt die durchschnittliche Impfrate für Großstädte bei 40 Prozent der Impfberechtigten, für alle Städte bei 38,8 Prozent, auf dem Land jedoch nur bei 22,5 Prozent – weniger als ein Viertel der ruralen Bevölkerung. Unter den Städten liegt Otopeni mit 52,5% an der Spitze, gefolgt von Klausenburg mit 50,2%. In Bukarest sind 46,4% der Gesamtbevölkerung (nicht nur der Impfberechtigten) immunisiert.



14 Lokalitäten – davon 12 Gemeinden – liegen über 50%. An der Spitze der Top-10 steht Dumbrăvița im Kreis Temesch mit 60,4%, gefolgt von Salva/Bistrița-Năsăud (57,5), Cârcea/Dolj (56,4), Valea Lupului/Jassy (56,3), Giroc/Temesch (54,3), Izvoru Crișului/Klausenburg (53,4), Otopeni/Ilfov, Rimetea/Alba (52,4), Klausenburg (52,4), Chiajna/Ilfov (52,3), Sfântu Gheorghe/Tulcea (51,5), Florești/Klausenburg, Berceni (50,2) und Corbeanca/Ilfov (50,1).