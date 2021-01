Nur 35 Prozent der Rumänen impfwillig

Bukarest (ADZ) - Laut einer im Zeitraum 15. bis 17. Januar erstellten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Avangarde hält sich die Corona-Impfbegeisterung der Rumänen in Grenzen: Bloß 35 Prozent der Befragten gaben an, sich mit Sicherheit gegen das neuartige Coronavirus impfen lassen zu wollen – immerhin um fünf Prozent mehr als noch im Spätherbst. 30 Prozent der Befragten lehnten einen Impfschutz dezidiert ab, während 27 Prozent sich für noch „unentschlossen“ erklärten. 40 Prozent führten zudem an, nach ihrem derzeitigen Informationsstand von der Effizienz der am Markt erhältlichen Corona-Impfstoffe keineswegs überzeugt zu sein.



Auf die Frage, ob sie sich selbst als Impfbefürworter oder -gegner bezeichnen würden, entgegneten 37 Prozent der Befragten, sich zu den Befürwortern zu zählen. 24 Prozent gaben an, Impfgegner zu sein, während 27 Prozent anführten, sich diesbezüglich noch nicht genau positioniert zu haben.



Trotz ihrer eher geringen Impfbegeisterung sprachen sich indes 77 Prozent der Befragten für eine umgehende Wiedereröffnung der Schulen und sogar knapp 80 Prozent gegen eine weitere Runde strikter Einschränkungen bzw. einen harten Lockdown aus.