Nur 77 Prozent der Schüler bei Bakkalaureat-Prüfungen

Bukarest (ADZ) – Nur 114.137 von den insgesamt knapp 148.000 Abschlussklässlern, sowie knapp 20.000 Schüler aus vorherigen Jahrgängen haben am Montag die erste Prüfung des Bakkalaureats abgelegt. Im Vergleich zum Vorjahr, als sich 83 Prozent der Schüler der Abschlussprüfungen gestellt haben, sind es dieses Jahr nur knapp 77 Prozent.



Die geringere Teilnahme sei auf die pandemiebedingte Schulentfremdung durch den Online-Unterricht zurückzuführen, weswegen einige Schüler das Abschlussjahr überhaupt nicht bestanden hätten, ein anderer Teil der Schüler habe sich entmutigen lassen, am Bakkalaureat teilzunehmen, erklärte Bildungsminister Sorin Cîmpeanu (PNL) in einer TV-Sendung auf Digi24.



Die diesjährigen Bakkalaureats-Prüfungsthemen würden den Unterrichtsbedingungen des letzten Schuljahres entsprechen, jedoch ohne geminderten Schwierigkeitsgrad, und würden klar und unmissverständlich, ohne „Fangfragen“, formuliert sein, erklärte Cîmpeanu.