Nur die Hälfte des Impfstoffvorrats genutzt

Bukarest (ADZ) – Von den über 17,9 Millionen Dosen Impfstoff gegen Covid-19, die Rumänien von der EU erhalten hat, sind bisher nur knapp mehr als die Hälfte verimpft worden: Bis zum Stichtag des 19. Juli wurden 4,7 Millionen Menschen komplett immunisiert. Das von der Regierung gesteckte Ziel, bis zum 1. Juli 5 Millionen und bis zum 1. September 10 Millionen Bürger zu impfen, um durch das Erlangen von Herdenimmunität eine vierte Welle zu vermeiden, wurde nicht bzw. kann wohl kaum noch erreicht werden.



Hotnews schlüsselt auf: Von 11,6 Mio Pfizer/BioNtech-Dosen wurden 7,3 Mio verimpft, von 1,6 Mio Moderna-Dosen 723.593, von 3,4 Mio AstraZeneca-Dosen 846.484 und von 987.700 Johnson&Johnson-Dosen 375,677. Von über 6 Millionen vorrätigen Dosen laufen 47.000 Ende Juli ab, 1,47 Mio Ende August. Bis Ende September laufen insgesamt 1,83 Mio Dosen ab.



Von vom Verfall bedrohte Dosen wurden bisher über 550.000 gespendet: über 400.000 an die Republik Moldau, der Rest an Serbien, die Ukraine, Argentinien. 1,17 Mio Dosen wurden an Dänemark verkauft. Weitere 100.800 Dosen werden in Kürze an den Vietnam gespendet. Die Summe der weitergegebenen Dosen beläuft sich auf 2,35 Mio.