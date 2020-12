Nur fünf Parteien im neuen Parlament

Bukarest (ADZ) – Das Zentrale Wahlbüro hat am Mittwoch die Endergebnisse der Wahlen vom 6. Dezember mitgeteilt. Bei der niedrigsten Wahlbeteiligung bei einer Parlamentswahl seit 1990 (5.901.915 Wähler haben sich daran beteiligt, das sind 33,24 %) haben fünf Parteien den Sprung über die Fünf-Prozent-Schwelle geschafft: PSD (Abgeordnetenkammer 28,90 % bzw. Senat 29,32 %), PNL (25,19 % bzw. 25,58 %), das Bündnis USR-PLUS (15,37 % bzw. 15,86 %), AUR (9,08 % bzw. 9,17 %) und der Ungarnverband UDMR (5,74 % bzw. 5,89 %).



Knapp an der Eintrittsschwelle gescheitert ist PMP (4,82 % bzw. 4,93 %), der Vorsitzende der Partei, Eugen Tomac, erklärte nach Bekanntgabe der Endergebnisse seinen Rücktritt und auch, dass seine Partei die Ergebnisse in mehr als 1000 Wahllokalen, in denen die PMP keine einzige Stimme erhalten hat, beanstanden wird.



Im Abgeordnetenhaus vertreten sind auch die Vertreter der 18 Organisationen der nationalen Minderheiten, DFDR-Abgeordneter Ovidiu Ganț ist erneut problemlos ins Parlament eingezogen, 7174 Stimmen wurden für das Deutsche Forum abgegeben.



Kein einziger unabhängiger Kandidat hat den Sprung ins Parlament geschafft, dem Menschenrechtsaktivisten Valeriu Nicolae haben dafür 31 Stimmen gefehlt.