Nur noch 30 freie Intensivbetten im Land

Bukarest (ADZ) – Rumäniens Gesundheitssystem stößt erneut an seine Grenzen: Nach Angaben der Gesundheitsbehörden sind die Intensivtherapiestationen der Corona-Krankenhäuser im Land bereits am Rande der Überlastung, obwohl die dritte Welle der Pandemie erst seit kurzem angerollt ist: Am Montag gab es, den Behörden zufolge, landesweit bloß noch 30 freie Intensivbetten, während die Zahl der intensivtherapeutisch betreuten Covid-19-Patienten bei 1225 lag. In der Hauptstadt, wo seit Tagen die landesweit höchsten Fallzahlen verzeichnet werden und die Intensivtherapiestationen der Krankenhäuser schon seit dem Wochenende überlastet sind, sei die Lage inzwischen genauso schlimm wie letzten November/Dezember, so die Chefärzte.



Regierungschef Florin Cîţu (PNL) forderte daher eine umgehende Aufstockung der Intensivbetten auf insgesamt 1600, des Weiteren der Schutzanzüge, -materialien sowie der zur Behandlung schwerer Covid-19-Erkrankungen nötigen Arzneien. Auf einer Sitzung des Krisenstabs sagte der Premier, dass die Behörden sich wegen der exponentiell steigenden Fallzahlen wappnen müssen, um vom Ausmaß der dritten Welle nicht „überrumpelt“ zu werden.