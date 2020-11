Oancea: Drei Hauptursachen für Virus-Verbreitung

Bukarest (ADZ) - Drei Gelegenheiten seien es, bei denen das Coronavirus vor allem übertragen werde: Der öffentliche Verkehr, Feste sowie am Arbeitsplatz – vor allem in Unternehmen, in denen die Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten werden. Dies entnimmt Cristian Oancea, Arzt und Leiter des Spitals Victor Babeș in Temeswar/Timișoara, den Angaben seiner Patienten.



Er beschuldigt vor allem junge Menschen, durch Parties und Ignorieren der Maßnahmen zur Verbreitung beizutragen, und warnt: „Wenn wir nicht solidarisch und verantwortlich handeln, werden wir bald Menschen in Rettungswagen behandeln müssen.“