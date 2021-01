Obdachlose: Keine baldige Impfung

Bukarest (ADZ) - Laut Gesundheitsminister Vlad Voiculescu werden Obdachlose nicht in der zweiten Etappe der Impfkampagne berücksichtigt; ebenso wenig über 65-Jährige, die ihr Alter mangels Ausweispapieren nicht beweisen können. Diskussionen dazu seien noch im Gange , so der Minister gegenüber „Libertatea“.

In Rumänien leben etwa 160.000 Personen ohne Papiere, und allein in Bukarest über 5000 erwachsene Obdachlose. Aufgrund ihrer Lebensbedingungen können sie sich kaum gegen eine Infektion mit dem Coronavirus schützen.